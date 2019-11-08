Зловмисник, який з ножем напав на Озіла та Колашинаца, засуджений до 10 років ув'язнення

Один з нападників на гравців Арсена Месута Озіла та Сеада Колашинаца дізнався вирок суду.

Ешлі Сміт, який був одним зі зловмисників, що скоїли напад на гравців "канонірів", засуджений до 10 років позбавлення волі, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, спільник Ешлі Сміта, 26-річний Джордан Сміт, наразі ще очікує на вирок суду.

Нагадаємо, 26 липня 2019 року двоє чоловіків, озброївшись ножами, оточили автомобіль Озіла і змусили його вийти з машини. Німецький хавбек побіг в сусіднє кафе за допомогою, але в цей момент відсіч грабіжникам дав Сеад Колашинац.

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