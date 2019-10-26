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Озил может перейти в клуб Бекхэма – звездный хавбек недоволен отношением Эмери

17:54 6 Читати українською
Озил может перейти в клуб Бекхэма – звездный хавбек недоволен отношением Эмери
Месут Озил / TalkSport

Полузащитник Арсенала Месут Озил готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, если в ближайшее время не получит игровой практики от наставника "канониров" Унаи Эмери.

Звездный футболист был очень недоволен, когда узнал, что наставник "канониров" Унаи Эмери не внес его в заявку на матч Лиги Европы против Витории. 31-летний хавбек задумался о том, чтобы покинуть Арсенал, если отношение к нему не изменится, информирует Bleacher Report.

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Чемпион мира-2014 уже этой зимой может переехать в МЛС, где в его услугах заинтересованы ДС Юнайтед и Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Ожидается, что Арсенал не будет против такого развития событий и отпустит Озила за минимальную компенсацию, ведь "канониры" не хотят платить 350 тысяч фунтов в неделю игроку, который не выходит на поле.

Отметим, что в этом сезоне Месут Озил сыграл за Арсенал лишь 5 матчей во всех турнирах. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2021 года.

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Англия Месут Озил Месут Озил Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм Арсенал Арсенал Унаи Эмери Унаи Эмери ДС Юнайтед ДС Юнайтед Интер Майами Интер Майами
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