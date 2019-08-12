Озил и Колашинац развязали войну криминальных кланов: дома игроков Арсенала под охраной – есть первые задержания

Недавняя схватка футболистов Арсенала с грабителями спровоцировала неожиданные последствия.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери не взял на матч против Ньюкасла (1:0) защитника Сеада Колашинаца и хавбека Месут Озил, аргументируя это безопасностью футболистов, и он был прав.

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25 июля Озил на своем авто (Mercedes G-Class) был атакован грабителями. Двое неизвестных на скутерах остановили авто Месута. К счастью для немца, в машине также находился его товарищ Сеад Колашинац, який, вооружившись только кулаками, без колебаний вышел из автомобиля и бросился на преступников. Грабители имели с собой ножи, но боснийцу удалось их отпугнуть (недаром его называют "Танк").

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro — Goal (@goal) 25 липня 2019 р.

Нападение вызвало большой резонанс в футбольных кругах. Некоторые фанаты лондонского клуба даже предлагали за такой жест храбрости наградить боснийца капитанской повязкой, которую сейчас в Арсенале носит Гранит Джака. Сам герой инцидента поспешил заверить болельщиков, что с ним и с Озилом все в порядке, опубликовав пост в Instagram.

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На первый взгляд может показаться, что инцидент исчерпан, игроки цели, болельщики получили нового героя и как бы все счастливы, но ситуация набрала новые обороты.

После нападения за футболистов вступились представители восточноевропейских криминальных группировок, сообщает Daily Mail. Они заявили своим западным "коллегам", что игроки находятся под их "крылом" и задевать их не стоит. В ответ противоположный криминальный клан воспринял это как угрозу, и пообещал, что не оставит теперь "канониров" в покое.

"Чтобы доказать свои серьезные намерения, бандиты стали еще больше угрожать игрокам Арсенала. Считалось, что сначала грабители хотели завладеть их часами и драгоценностями, но теперь они заявили, что хотят забрать все в Месута и Сеада", – сообщил источник близкий к футболистам.

Вскоре к дому немецкого хавбека и сербского защитника полиция приставила круглосуточную охрану. По информации издания The Sun Колашинац отправил свою жену из Лондона в Германию, чтобы уберечь от возможного повторного нападения.

4 августа у дома Озила правоохранители задержали двух человек, которые устроили словесную перепалку между собой. Полиция не исключает, что мужчины могут быть причастны к нападению на футболистов.

"Спокойствие и безопасность наших игроков и их семей всегда является главным приоритетом, и мы приняли решение оставить Месута и Сеада вне игры (речь идет о матче против Ньюкасла – прим.). Мы поддерживаем связь с полицией и предоставляем игрокам и их семьям постоянную поддержку.

Мы с нетерпением ждем возвращения игроков к нормальному тренировочному режиму как можно скорее", – заявили в клубе.

Смогут ли Озил и Колишинац сыграть в следующем матче Арсенала против Бернли – пока неизвестно. Поединок состоится 17 августа, начало в 14:30.

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