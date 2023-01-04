Накануне "канониры" расписали ничью с Ньюкаслом, но до сих пор остаются лидерами АПЛ. Украинский легионер лондонцев Александр Зинченко провел на поле весь матч и был очень заметен.

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Одним из тех, кто следил за центральным матчем 19-го тура АПЛ, был бывший капитан Челси Джон Терри. Его так поразила игра нашего земляка, что он решил проинформировать своих подписчиков в Twitter. "Как же хорошо играет Зинченко", – написал Терри.

Напомним, что почти всю игровую карьеру титулованный англичанин провел в составе Челси – одного из самых важных соперников Арсенала. Однако даже принадлежность к вражескому лагерю не помешала Терри отметить высокий уровень мастерства Александра Зинченко.

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