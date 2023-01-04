Напередодні "каноніри" розписали нічию з Ньюкаслом, але досі залишаються лідерами АПЛ. Український легіонер лондонців Олександр Зінченко провів на полі увесь матч і був дуже помітним.

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Одним із тих, хто стежив за центральним матчем 19-го туру АПЛ був колишній капітан Челсі Джон Террі. Його так вразила гра нашого земляка, що він вирішив проінформувати про це своїх підписників у Twitter. "Як же добре грає Зінченко", – написав Террі.

Нагадаємо, що майже всю ігрову кар'єру титулований англієць провів у складі Челсі – одного із найбільш принципових суперників Арсенала. Проте навіть приналежність до ворожого табору не завадила Террі відзначити високий рівень майстерності Олександра Зінченка.

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