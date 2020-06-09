Зинченко заменил Караваева, легенда Динамо стал вице-президентом – УАФ официально утвердила кадровые изменения

Очередной конгресс Украинской ассоциации футбола принял ряд кадровых изменений.

С должностей вице-президентов отозвано Константина Елисеева, Андрея Мацолу и Тараса Герулу, информирует официальный сайт УАФ. С должностей членов Исполкома УАФ отозвано Владимира Бандурова, Томаса Гримма, Александра Караваева и Тараса Юрика.

Шевченко: УАФ предложила мне новый контракт, осталось его подписать

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко и Алан Плиев стали первыми вице-президентами. Также на должности вице-президентов УАФ избраны Александр Шевченко и Юрий Записоцкий, который будет сочетать свои обязанности с работой генерального секретаря.

Новый состав Исполкома сформировали Виктор Межейко, Евгений Дикий, Александр Зинченко, Тарас Герула и Василий Заторский.

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