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Шевченко: УАФ предложила мне новый контракт, осталось его подписать

18:19 28 Читати українською
Шевченко: УАФ предложила мне новый контракт, осталось его подписать
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал продление контракта с УАФ.

"Мне очень приятно, что исполком УАФ принял решение предоставить мне и моему тренерскому штабу контракт еще на 2,5 года.

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В недалеком будущем мы с УАФ приступим к изучению этого контракта. Договоренности уже есть, осталось подписать контракт, что мы и сделаем. Вот такой приятный день. Спасибо всем", – цитирует Шевченко официальный YouTube-канал УАФ.

Напомним, на заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с 43-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

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