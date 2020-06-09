Зінченко замінив Караваєва, легенда Динамо став віце-президентом – УАФ офіційно затвердила кадрові зміни

Черговий конгрес Української асоціації футболу ухвалив низку кадрових змін.
Із посад віце-президентів відкликано Костянтина Єлісєєва, Андрія Мацолу та Тараса Герулу, інформує офіційний сайт УАФ. Із посад членів Виконкому УАФ відкликано Володимира Бандурова, Томаса Грімма, Олександра Караваєва та Тараса Юрика.
Шевченко: УАФ запропонувала мені новий контракт, залишилося його підписати
Легенда Динамо Анатолій Дем'яненко та Алан Плієв стали першими віце-президентами. Також на посади віце-президентів УАФ обрано Олександра Шевченка і Юрія Запісоцького, який поєднуватиме свої обов'язки з роботою генерального секретаря.
Новий склад Виконкому сформували Віктор Межейко, Євген Дикий, Олександр Зінченко, Тарас Герула та Василь Заторський.
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