toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зінченко замінив Караваєва, легенда Динамо став віце-президентом – УАФ офіційно затвердила кадрові зміни

18:14 497 Читать на русском
Зінченко замінив Караваєва, легенда Динамо став віце-президентом – УАФ офіційно затвердила кадрові зміни
Олександр Зінченко / Сайт УАФ

Черговий конгрес Української асоціації футболу ухвалив низку кадрових змін.

Із посад віце-президентів відкликано Костянтина Єлісєєва, Андрія Мацолу та Тараса Герулу, інформує офіційний сайт УАФ. Із посад членів Виконкому УАФ відкликано Володимира Бандурова, Томаса Грімма, Олександра Караваєва та Тараса Юрика.

Шевченко: УАФ запропонувала мені новий контракт, залишилося його підписати

Легенда Динамо Анатолій Дем'яненко та Алан Плієв стали першими віце-президентами. Також на посади віце-президентів УАФ обрано Олександра Шевченка і Юрія Запісоцького, який поєднуватиме свої обов'язки з роботою генерального секретаря.

Новий склад Виконкому сформували Віктор Межейко, Євген Дикий, Олександр Зінченко, Тарас Герула та Василь Заторський.

"Я такого цирку ще не бачив": Друга ліга на межі катастрофи – без футболу вже 6,5 місяців, є ризик тривалішого простою

blog_ava
Манчестер Сіті розглядає гравця збірної Англії на позицію Зінченка
11:54
2451
Теги
Олександр Караваєв Олександр Караваєв УАФ Анатолій Дем'яненко Анатолій Дем'яненко Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
17
хв
Саарбрюкен
21:45
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук