Зинченко забил за Арсенал первый гол в сезоне 2023/24 – видео акробатического удара украинца
18:50 - Читати українською
Защитник Арсенала Александр Зинченко 11 ноября отличился голом в ворота Бернли в 12-м туре АПЛ.
45+1’ Леандро Троссар
57’ Вилльям Салиба
83’ Фабиу Виейра
Джош Браунхилл 54’
45+1’ Леандро Троссар
54’ Джош Браунхилл
57’ Вилльям Салиба
83’ Фабиу Виейра
Украинский защитник вышел в стартовом составе "канониров" на матч против Бернли.
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После подачи углового на 74 минуте в штрафной площади Бернли возникла неразбериха. Несколько игроков Арсенала пытались пробить по воротам, но мяч отскочил к Зинченко. Украинец подпрыгнул и отправил мяч точно в сетку.
Александр впервые забил в текущем сезоне АПЛ за "канониров". В целом, это его второй гол в составе Арсенала.
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