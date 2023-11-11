Защитник Арсенала Александр Зинченко 11 ноября отличился голом в ворота Бернли в 12-м туре АПЛ.

Украинский защитник вышел в стартовом составе "канониров" на матч против Бернли.

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После подачи углового на 74 минуте в штрафной площади Бернли возникла неразбериха. Несколько игроков Арсенала пытались пробить по воротам, но мяч отскочил к Зинченко. Украинец подпрыгнул и отправил мяч точно в сетку.

Александр впервые забил в текущем сезоне АПЛ за "канониров". В целом, это его второй гол в составе Арсенала.

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