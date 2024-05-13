Русин может вернуться в УПЛ – за форвардом Сандерленда выстроилась очередь
Назарий Русин, которому пока не удается проявить себя на Туманном Альбионе, имеет шанс попробовать перезапустить свою карьеру на родине.
Нападающий Сандерленда Назарий Русин может вернуться в Украину, сообщает Sportarena.
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По информации источника, в услугах форварда заинтересован ряд клубов УПЛ. Речь идет об аренде с правом выкупа. Одним из претендентов на Назария называю львовские Карпаты.
Напомним, Русин перешел в Сандерленд из Зари в начале сентября 2023 года, подписав контракт на 4 года с опцией пролонгации еще на сезон.
В текущем первенстве украинец отыграл за "черных котов" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Ныне экс-форвард Динамо травмирован – в последний раз он выходил на поле 9 марта. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.
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