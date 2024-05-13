Пресс-служба "вишен" сообщила, что 41-летний испанец продлил свой контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2025/26.

Миколенко назвал сильнейшего игрока сборной Украины: "Он всегда на таком уровне, как будто ему 35 лет"

Андони Ираола возглавил Борнмут в июне 2023 года. За один сезон испанцу удалось установить три клубных рекорда в АПЛ. Под его руководством "вишни" набрали наибольшее количество очков (48), выиграть наибольшее количество матчей (13) и зафиксировать наименьшее количество поражений (15).

Напомним, что Борнмут, за который выступает Илья Забарный, находится сейчас на 11 строчке с 48 очками. В заключительном туре "вишни" сыграют с Челси.

Стоит заметить, что Ираола претендует на звание лучшего тренера АПЛ.

Love your enemy