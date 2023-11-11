Захисник Арсенала Олександр Зінченко 11 листопада відзначився голом у ворота Бернлі в 12 турі АПЛ.

Український оборонець вийшов в стартовому складі Арсенала на матч проти Бернлі.

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Після подачі кутового на 74 хвилині в штрафному майданчику Бернлі виникла плутанина. Кілька гравців Арсенала намагалися пробити по воротах, але м'яч відскочив до Зінченка. Українець підстрибнув і відправив м'яч точнісінько у сітку.

Олександр вперше забив в поточному сезоні АПЛ за "канонірів". Загалом це його другий гол у складі Арсенала.

Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ