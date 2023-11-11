Зінченко забив за Арсенал перший гол у сезоні 2023/24 – відео акробатичного удару українця
11 листопада 18:46 - Читать на русском
Захисник Арсенала Олександр Зінченко 11 листопада відзначився голом у ворота Бернлі в 12 турі АПЛ.
45+1’ Леандро Троссар
57’ Вілльям Саліба
83’ Фабіу Вієйра
Джош Браунхілл 54’
45+1’ Леандро Троссар
54’ Джош Браунхілл
57’ Вілльям Саліба
83’ Фабіу Вієйра
Український оборонець вийшов в стартовому складі Арсенала на матч проти Бернлі.
Миколенко забив за Евертон у другому матчі поспіль – відео гола українця на першій хвилині
Після подачі кутового на 74 хвилині в штрафному майданчику Бернлі виникла плутанина. Кілька гравців Арсенала намагалися пробити по воротах, але м'яч відскочив до Зінченка. Українець підстрибнув і відправив м'яч точнісінько у сітку.
Олександр вперше забив в поточному сезоні АПЛ за "канонірів". Загалом це його другий гол у складі Арсенала.
Зінченко забив гол і провів суперматч, ставши найкращим – Арсенал переміг Бернлі й наздогнав Ман Сіті на вершині АПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter