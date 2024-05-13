Аякс надеется, что в ближайшее время появится ясность относительно нового главного тренера. Франческо Фариоли - кандидат №1, информирует Voetbal International. Хотя переговоры еще не вступили в финальную фазу, у боссов амстердамского клуба есть уверенность в их успешном исходе.

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Сообщается, что в настоящее время стороны ведут переговоры и обсуждают условия, в том числе состав технического персонала. В частности руководство Аякса хочет, чтобы помощником Фариоли стал бывший защитник "красно-белых" Кристиан Киву, который в настоящее время тренирует молодёжную команду Интера.

Напомним, что кандидатуру Франческо Фариоли перед стартом сезона 2023/24 рассматривал Шахтер. Однако в конце концов "горняки" решили остановиться на кандидатуре Патрика ван Леувена.

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