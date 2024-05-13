Серия А, 36-й тур

Лечче – Удинезе – 0:2

Голы: Лукка, 36, Самарджич, 85

Благодаря поражению Кальяри от Милана (1:5) Лечче арифметически обезопасил себя от вылета. За день до домашнего матча с Удинезе команда Луки Готти отпраздновала это событие с танцами и алкоголем. Неудивительно, что непосредственно в матче 36-го тура чемпионата "джаллоросси" не смогли (или не захотели) выложиться по полной программе.

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"Зебры" забили по голу в каждом из таймов и увезли с Виа дель Маре победу со счётом 2:0 – отличились Лоренцо Лукка и Лазар Самарджич. Благодаря этой победе команда Фабио Каннаваро сумела покинуть зону вылета – теперь на 18-е место опустился Эмполи Виктора Коваленко. Тем не менее, вся борьба за выживание ещё впереди. В двух оставшихся турах Удинезе сыграет с прямыми конкурентами, Эмполи и Фрозиноне.