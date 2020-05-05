Зинченко высмеял звездного одноклубника за странную манеру бега – достается и самому украинцу

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не удержался от шуток в адрес Рахима Стерлинга.

"Все его пародируют. Он и с меня смеется, что я смешно и медленно бегаю.

Стерлинг признался, у кого позаимствовал свою манеру бега

Своими глазами видел, как Уокер и Стерлинг бежали 50 метров. Я давал им команду "На старт! Внимание! Марш!" и видел, как Стерлинг начал на полсекунды позже. Уокер опередил его, поэтому он сейчас ходит и рассказывает, что он самый быстрый в команде", – рассказал Зинченко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, вскоре Стерлинг может получить контракт от нового технического спонсора на 100 млн фунтов.

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