Зінченко висміяв зіркового одноклубника за дивну манеру бігу – дістається і самому українцю

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не втримався від жартів на адресу Рахіма Стерлінга.

"Всі його пародіюють. Він і з мене сміється, що я смішно і повільно бігаю.

Стерлінг зізнався, у кого запозичив свою манеру бігу

На власні очі бачив, як Вокер і Стерлінг бігли 50 метрів. Я давав їм команду "На старт! Увага! Марш!" і бачив, як Стерлінг почав на півсекунди пізніше. Вокер трохи випередив його, тому він зараз ходить і розповідає, що він найшвидший в команді", – розповів Зінченко в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, незабаром Стерлінг може отримати контракт від нового технічного спонсора на 100 млн фунтів.

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