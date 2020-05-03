Стерлинг подпишет рекордный спонсорский контракт с Puma

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг может стать лицом глобальной рекламной стратегии Puma.

Немецкий производитель спортивной экипировки подготовил 10-летний контракт на 100 миллионов фунтов для игрока сборной Англии Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

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Если соглашение будет согласовано, Стерлинг станет самым высокооплачиваемым футболистом на контракте с Puma и лицом их глобальной рекламной стратегии. Нынешний контракт англичанина с Nike заканчивается 30 июня. За его подписью уже более двух лет охотятся Under Armour, Adidas и New Balance, но рекордное предложение Puma показалась Рахиму наиболее привлекательным.

Отмечается, что 25-летний футболист стал чрезвычайно востребованным коммерческим товаром благодаря его выступлениям за клуб и сборную, а также из-за своей четкой позиции в борьбе с расизмом в футболе.

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