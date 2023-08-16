Детальное обследование подтвердило травму передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт "канониров". Вскоре 22-летнему Тимберу сделают операцию, а затем длительное восстановление – 6-9 месяцев.

Зинченко вернулся в общую группу Арсенала – украинец пропустил почти всю летнюю подготовку лондонцев

Арсенал всего месяц назад подписал защитника из Аякса за 40 млн евро+5 млн бонусами. Нидерландец стал основным левым защитником, пока Александр Зинченко залечивал свою травму, а Киран Тирни готовился к трансферу. Впрочем, во втором тайме стартового матча АПЛ против Ноттингем Форест новичок лондонцев получил роковое повреждение на ровном месте.

Следующий соперник Арсенала – Кристал Пэлас (выезд, 21 августа). Ожидается, что Зинченко уже будет полностью готов и закроет левый фланг обороны "канониров".

Арсенал бил Ноттингем Форест в странном матче АПЛ – 2 шедевра, копия гола в ворота Украины, потеря звездного новичка