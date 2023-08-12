После игры действующих чемпионов Англии, которая открывала нынешний сезон, настала пора команды Артеты, занявшей 2 место в предыдущем. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Ноттингем Форест на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Зинченко не прошел тест на готовность к игре, поэтому оказался вне заявки. На позиции Александра вышел новичок Юррьен Тимбер. Так же не попал даже в запас и конкурент украинца, левый защитник сборной Шотландии Тирни – Киран, похоже, просто не входит в планы Артеты. В прошлом году на стадионе Эмирейтс "канониры" победили со счетом 5:0, а неделю назад взяли Суперкубок Англии, поэтому намеревались победно стартовать и в новом походе за чемпионским титулом.

Арсенал – Ноттингем Форест: онлайн-трансляция матча АПЛ

Как и Бернли против Ман Сити играл с вратарем, который пришел из рядов соперника, так и команда Купера на днях только-только подписала голкипера сборной США, который еще неделю назад принадлежал оппонентам. В первые 15 минут Мэт Тернер не имел шансов показать себя. Разве что Нкетиа после паса Эдегора забрался в километровый офсайд и еще и врезался в экс-одноклубника. Зато гости едва ли не впервые перешли центр поля на 10 минуте (а с владением в 13% очень не разгонишься!) и сразу создали убийственный момент.

Gabriel Martinelli taking souls ️ pic.twitter.com/ogzkLvTJMj — Le African Gooner (@leafricangooner) August 12, 2023

Пощелкали мячик головами, "лесники" перебили на сторону "канониров", и Боли вывел Джонсона один на один. Бренан от непривычки (5 контактов с мячом за 20 минут) бахнул чуть выше. Одной из причин, почему 29-летнего Тернера продали за 8 миллионов евро в команду своего первого соперника, была игра ногами. Мэт очень долго собирался с мыслями, Нкетиа успел заблокировать его попытку вынести, но снаряд прошел мимо ворот. Жалкие 13 точных пасов Форест против более 200 Арсенала. Целые 3 линии обороны Ноттингема.

Однако гению Мартинелли даже это не мешает. Левый вингер прошел всех соперников слева, роскошно развернулся в стиле рулетки Зидана и в этот же момент просунул между двух защитников пяткой на Нкетию. Эдди с помощью рикошета пробил Тернера первым же точным ударом в матче. Салиба активно поборолся на правом фланге после очередной подачи углового и отбросил левее. Сака воспользовался хаосом, устроенным французским центрбеком, немного протянул и закрутил так же точно и эффектно, как в ворота сборной Украины во время недавнего матча отбора ЧМ-2024.

Гиббз-Уайт на левом фланге уничтожил финтом и на скорости Партея, но Джонсону не позволили развить атаку. Подстраховка работает. По сути Арсенал с мячом играет в 3 защитника (Тимбер слева, Салиба в центре, Уайт справа). Партей смещается в серединку, но формально должен в случае редких угроз от гостей закрывать зону на правом фланге. Тимбер грубо въехал в ногу соперника. Получил желтую новичок Арсенала и еще и травмировался. Боль была такая, что не мог ступить на газон, а на тренерской скамейке начали готовить замену. Нидерландский защитник в игру вернулся и даже успел обыграться с соперником перед свистком на перерыв.

Мартинелли и Сака создали 2 на удивление эффектных гола, после попадания Букайо другой дебютант Хаверц аж за голову схватился. Лидеры атаки не первый сезон тащат Арсенал в сложных обстоятельствах. Самое смешное, что Ноттингем за свой 1 удар набил даже больший xG (0,43), чем Арсенал за 7 (0,31). По состоянию на 45 минут количество касаний в чужой штрафной поражает (18:3). Какой же невероятный левый фланг атаки у Арсенала. Мартинелли выдает 100-процентную точность пасов в финальной трети, создает больше всего моментов и выигрывает больше всего борьбы. А в запасе еще Троссар, один из лучших в межсезонье.

Зато в обороне слева беда. Тирни не подходит Артети, Зинченко не готов физически, Тимбер такой не может продолжить игру и на 50 минуте уступает место Томиясу, которого брали на противоположный фланг. Японец приложился из-за пределов штрафной. Подарочный сейв для Тернера. После перерыва вообще максимально странный футбол. Арсенал продолжает владеть мячом более 80% времени, но по ударам 2:1 за 30 минут, причем все – достаточно дальние попытки.

Троссар заменил Нкетию на 74 минуте, а первый момент во второй половине случился на 76-й. Едва не организовали новички третий гол. Хаверц отпасовал в центр, Райс от руки Тернера бахнул в стойку. Боли на угловом почти переиграл Райса – снаряд от руки Деклана полетел в руки Ремсдейлу. Колокольчик не расслышали. Эланга, которого приобрели в Манчестер Юнайтед, просто уничтожил правый фланг Арсенала и прострелил на линию вратарской, где Авоньи замкнул. Игра довольно неожиданно раскрылась. Эланга выдал еще один роскошный рейд по левому краю, но Гиббз-Уайт не был таким эффективным, как нигерийский нападающий.

Габриэл заменил Мартинелли, но добавить баланса получалось не очень. Арсенал также агрессивно атаковал. Райс, Хаверц и Сака пробивали. Кай перешел в линию нападения, но как же все долго делает экс-игрок Челси! Партей вынес так, что практически вывел немецкого новобранца один на один с Тернером. Хаверц позволил себя догнать. Панические выносы хозяев в компенсированное время дают шансы "лесникам". Арсенал настолько нервно действует, что губит перспективную контру дальним ударом. Команда Артеты даже проигрывает по ожидаемым голам (0,55:1,07). Однако победу не упускает, и это главное.