Зинченко в финале на Уэмбли, чемпионский триллер Бундеслиги, битва за ЛЧ в Испании и Италии – чем манит евроуикенд

"Футбол 24" анонсирует главные события европейского уикенда перед завершением сезона.

Англия

Туманный Альбион порадует в субботу финалом Кубка Англии на легендарном Уэмбли, где померяются силами Манчестер Сити и Уотфорд. Команда Хосепа Гвардиолы, выиграв АПЛ, Кубок лиги и Суперкубок, попытается завершить блестящий сезон на внутренней арене четвертым трофеем. "Горожане" демонстрируют феноменальную форму, опередив Ливерпуль в чемпионской гонке АПЛ благодаря суперсерии из 14-ти побед подряд. Статистика очных противостояний с Уотфордом также добавляет оптимизму Александру Зинченко и компании. Они выиграли десять (!) последних поединков против "шершней", которым лишь дважды удалось проиграть с разницей менее двух мячей.

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Однако команда Хави Грасии вряд ли станет легкой добычей для Ман Сити. Уотфорд не только получил шанс (хотя и несущественный) завоевать титул, но и занял самую высокую позицию в своей истории по итогам сезона АПЛ (11). Правда, "шершни" серьезно провалили концовку сезона, проиграв три матча подряд.

Испания

Наибольшей интригой Примеры, которую без особых проблем выиграла Барселона, остается борьба за Лигу чемпионов. В последнем туре обладателя четвертой ступени определять Валенсия (58), Хетафе (58) и Севилья (56). Сейчас на поул-позишн находятся "летучие мыши", которые приедут в гости к скромному Вальядолиду. Команда экс-"динамовца" Антунеша примет Вильярреал, а на Севилью ожидает тяжелый домашний экзамен с Атлетиком. Баски еще имеют шанс зацепиться за Лигу Европы, поэтому андалусийцам легкой жизни никто не обещает.

Битва Эспаньола с Реал Сосьедада на Корнелья-Эль Прат также будет иметь стратегическое значение, но только при двух условиях – если Севилья обыграет Атлетик, а Валенсия положит на лопатки Барселону в финале Копа дель Рей. Только так Испания получит дополнительное 7-е место в еврокубках, на которое как раз претендуют каталонцы и баски.

А вот матчи грандов пройдут под лозунгом прощания с большими звездами. Поединок Леванте – Атлетико станет последним для Антуана Гризманна и Диего Година в футболке "матрасников". Француз, скорее всего, со следующего сезона будет защищать цвета Барселоны, а его уругвайский товарищ подпишет контракт с Интером. Барселона, которая отправится в гости к Эйбару, собирается избавиться десяти игроков, тогда как Реал после дуэли с Бетисом начнет масшстабну чистку состава с 14 гарантированным "жертвами".

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Германия

Последний 34-й тур Бундеслиги обещает стать настоящим триллером с элементами драмы. Среди топовых чемпионатов Европы только немцы до сих пор не определили чемпиона, отложив развязку на сам конец. Бавария опережает Дортмунд на два пункта, и оба проведут матчи против команд, которые борются за четвертую лигочемпионовскую позицию. "Ротэн" примут на Альянц Арене сенсационный Франкфурт Луки Йовича, а "шмелей" ожидает дерби Боруссий в Менхенгладбахе.

Учитывая турнирную ситуацию, команда Ковача имеет значат больше шансов, чтобы оформить 29 чемпионство в своей истории. На руку мюнхенцам играет фактор домашнего поля и плохая форма "орлов", которые не побеждают в Бундуслиге уже 6 матчей подряд, проиграв два последних с общим счетом 1:8. Гладбах демонстрирует чуть лучшие результаты, но подопечным Фавра позволяет надеяться на чудо серия из трех побед подряд на Боруссия Парк.

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Хорошие шансы на Лигу чемпионов сохраняет пятый в таблице Байер, который отправится в гости к Герте. "Аспиринкам" нужно побеждать и надеяться на осечки Анйтрахта и Менхенгладбаха. Разборками наверху также стремится воспользоваться Вольфсбург, который еще может запрыгнуть на поезд под названием Лига Европы.

Италия

Пока Ювентус и Наполи уже готовятся к следующему сезону (туринцы даже успели уволить Аллегри), Аталанта, Интер, Милан и Рома разыграют между собой две путевки в Лигу чемпионов. Сенсационная команда из Бергамо, которая стала открытием сезона, сейчас занимает третье место, а в отчетном туре пройдет сложное испытание "Старой Синьорой". В первом круге Алехандаро Гомес и компания сумели отобрать у туринцев очки (2:2), так почему бы им еще раз не повторить маленький подвиг? Тем более, что Аталанту сейчас поддерживает почти вся Европа.

Среди борцов за Лигу чемпионов сложнее всего придется Интеру, который на Сан-Паоло будет противостоять вице-чемпиону Наполи. Милан примет аутсайдера Фрозиноне, а Рома в гостях встретится с крепким середняком – Сассуоло.