Зінченко у фіналі на Вемблі, чемпіонський трилер Бундесліги, битва за ЛЧ в Іспанії та Італії – чим вабить євровікенд

"Футбол 24" анонсує головні події європейського вікенду перед завершенням сезону.

Англія

Туманний Альбіон потішить у суботу фіналом Кубка Англії на легендарному Вемблі, де поміряються силами Манчестер Сіті і Уотфорд. Команда Хосепа Гвардіоли, вигравши АПЛ, Кубок ліги та Суперкубок, спробує довершити блискучий сезон на внутрішній арені четвертим трофеєм. "Містяни" демонструють феноменальну форму, випередивши Ліверпуль у чемпіонських перегонах АПЛ завдяки суперсерії із 14-ти перемог поспіль. Статистика очних протистоянь з Уотфордом також додає оптимізму Олександру Зінченку та компанії. Вони виграли десять (!) останніх поєдинків проти "шершнів", яким лише двічі вдалось програти з різницею менше двох м'ячів.

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Однак команда Хаві Грасії навряд чи стане легкою здобиччю для Ман Сіті. Уотфорд не лише отримав шанс (хоча й мізерний) здобути титул, але й посів найвищу сходинку у власній історії за підсумками сезону АПЛ (11). Щоправда, "шершні" серйозно провалили кінцівку сезону, програвши три матчі поспіль.

Іспанія

Найбільшою інтригою Прімери, яку без особливих проблем виграла Барселона, залишається боротьба за Лігу чемпіонів. У останньому турі володаря четвертої сходинки визначатимуть Валенсія (58), Хетафе (58) та Севілья (56). Наразі на поул-позишн перебувають "кажани", які завітають у гості до скромного Вальядоліда. Команда екс-"динамівця" Антунеша прийме Вільяреал, а на Севілью очікує важкий домашній іспит з Атлетіком. Баски ще мають шанс зачепитись за Лігу Європи, тож андалусійцям легкого життя ніхто не обіцяє.

Битва Еспаньйола з Реал Сосьєдадом на Корнелья-Ель Прат також матиме стратегічне значення, однак лише за двох умов – якщо Севілья обіграє Атлетік, а Валенсія покладе на лопатки Барселону у фіналі Копа дель Рей. За схожого збігу Іспанія отримає додаткове 7-ме місце у єврокубках, на яке якраз претендують каталонці та баски.

А ось матчі грандів пройдуть під гаслом прощання з великими зірками. Поєдинок Леванте – Атлетіко стане останнім для Антуана Грізманна і Дієго Годіна у футболці "матрацників". Француз, найпевніше, з наступного сезону захищатиме кольори Барселони, а його уругвайський товариш підпише контракт з Інтером. Барселона, яка вирушить в гості до Ейбара, збирається позбутись десяти гравців, тоді як Реал після дуелі з Бетісом розпочне масшстабну чистку складу з 14-ма гарантованим "жертвами".

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Німеччина

Завершальний 34-й тур Бундесліги обіцяє стати справжнім трилером з елементами драми. З топових першостей Європи лише німці досі не визначили чемпіона, відклавши розв'язку на сам кінець. Баварія випереджає Дортмунд на два пункти, і обоє проведуть матчі проти команд, які борються за четверту лігочемпіонівську сходинку. "Ротен" приймуть на Альянц Арені сенсаційний Франкфурт Луки Йовіча, а "джмелів" очікує дербі Борусій у Менхенгладбасі.

Зважаючи на турнірну ситуацію, команда Ковача має значо більше шансів, щоб оформити 29-е чемпіонство у власній історії. На руку мюнхенцям грає фактор домашнього поля та кепська форма "орлів", які не перемагають у Бундеслізі вже 6 матчів поспіль, програвши два останні із загальним рахунком 1:8. Гладбах демонструє трохи кращі результати, але підопічним Фавра дозволяє сподіватись на диво серія із трьох перемог поспіль на Борусія Парк.

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Хороші шанси на Лігу чемпіонів зберігає п'ятий у таблиці Байєр, який вирушить в гості до Герти. "Аспіринкам" потрібно перемагати та сподіватись на осічки Анйтрахта і Менхенгладбаха. Розбірками нагорі також прагне скористатись Вольфсбург, який ще може застрибнути на поїзд під назвою Ліга Європи.

Італія

Поки Ювентус та Наполі вже готуються до наступного сезону (туринці навіть встигли звільнити Аллегрі), Аталанта, Інтер, Мілан і Рома розіграють між собою ще дві путівки у Лігу чемпіонів. Сенсаційна команда з Бергамо, яка стала відкриттям сезону, наразі посідає третю сходинку, а у звітному турі пройде складне випробування "Старою Синьйорою". У першому колі Алехандаро Гомес та компанія зуміли відібрати у туринців очки (2:2), тож чому б їм ще раз не повторити маленький подвиг? Тим паче, що Аталанту зараз підтримує майже вся Європа.

Серед борців за Лігу чемпіонів найскладніше доведеться Інтеру, який на Сан-Паоло протистоятиме віце-чемпіону Наполі. Мілан прийме аутсайдера Фрозіноне, а Рома в гостях зустрінеться з міцним середняком – Сассуоло.