Александр Зинченко должен был традиционно начать в стартовом составе, но в последний момент травмировался. Украинца, несколько растянувшего колено, решили поберечь. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Фулхэм на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда украинца возглавила таблицу, став единственным клубом, до сих пор не терявшим очков. Фулхэм тоже поразил на старте. "Дачники" не проиграли ни раза и занимали 7 место после 3 тура.

Арсенал – Фулхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

Жезус снова со старта – один из главных персонажей атаки хозяев. То сам пристреляется из полуфланга, то отдаст классный пас на Джаку, которому не хватит точности. Фулхэм тоже смотрится неплохо, хотя соперник моментами владеет мячом по 80% времени. По ударам из пределов штрафной в первые 20 минут 3:2. Команды совсем не хотят стрелять бездумно издалека. Центрбек Габриэл отборолся перед периметром гостей и отдал почти идеальный пас на вингера Габриэла, но в последний момент защитник заблокировал удар Мартинелли.

"Канониры" чуть не посрамили своего бывшего вратаря Бернда Лено. Мартинелли с углового закручивал – перекладина выручила Фулхэм. Еще один центрбек (Уайт), играющий на правом фланге, отдал в разрез. Сака вывалился на свидание с голкипером, обыграв по дороге защитника. Первый в матче точный удар получился бездарным – прямо в Лено. А шла 32 минута... Тирни, меняющий Зинченко, неудачно пробивает издалека. Не попадает и Мартинелли со штрафного по флангу. Кебано принял дальний пас Митровича и сбросил под удар Перейре. Первый удар Фулхэма не из пределов штрафной, и снова не точно.

Жезус растворился в поле. Зато Габриэл первый лезет в драку. Решил бразилец совершить самосуд над Палиньей после фола против Сака. Оба игрока получили по желтой за неспортивное поведение. Жезус очень медленно и нервно играет в чужой штрафной. Легко перекусывают бразильца блоком. Совершенно нулевая игра до перерыва. Только 1 прицельный удар на двоих. Фулхэм приехал по ничью, он ее спокойно и удерживает. Примечательно, что Арсеналу очень не хватает Партея и Зинченко. Джака страдает без поддержки украинца и даже пытается разыграть с Уайтом на противоположном фланге, но все не то. Элнени не дает должной мощности и креатива в центре поля.

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Горячий старт второй половины. Эдегор после активных действий Мартинелли, который обокрал и качнул соперника, бахнул издалека. Как и в моменте с ударом Жезуса после паса Джаки, выручает Лено. Но что же сейчас вычудил Габриэл?! Центрбек Арсенала в своей штрафной непростительно долго обрабатывал мяч после поперечного паса Сака. Митрович выиграл силовую борьбу, увел круглого у бразильца и прошил Рэмсдейла. Фулхэм забил с первого удара в створ ворот. Арсенал быстро отыгрался. Уайт отдал в финальную треть, Сака протолкнул на Эдегора, а норвежец с помощью рикошета забил Лено.

Перейра классно подал с углового, Митрович продавил Жезуса, повиснув на плечах Габриэла. Рэмсдейл спасает, а затем защитник страхует. Классно прессингует Фулхэм. Артета же идет ва-банк, меняя конкурента Зинченко на форварда Нкетию. Джака садится на левый фланг обороны. Габриэл за спины на Мартинелли, который находит идеальный момент для партнера. Нкетия отказался стать джокером. Добрых 3 момента получил Эдди за 5 минут. После роскошного заброса Эдегора очередной золотой шанс для запасного форварда – уже во вратарской, но и здесь позволил себя заблокировать.

Arsenal had 52 touches in the opposition box against Fulham, the most they've had in a Premier League game since December 2017 when they had 61 vs. Man Utd.



And they made two of them count. pic.twitter.com/IOA8tHRddS — Squawka (@Squawka) August 27, 2022

Мартинелли крутил в дальний, защитник вовремя подставил голову и подправил удар мимо цели. Подача с угла поля, Лено уронил мяч в воздухе, Габриэль с помощью Салиба забил таки, но VAR решил проверить, не было ли руки. Засчитывают гол – 2:1 на 87 минуте. Чалоба после навеса Рида со стандарта не смог пробить Рэмсдейла. Безумные эмоции вратаря Арсенала говорят сами за себя. Эта победа в лондонском дерби позволяет удержать лидерство. Команда Артеты остается единственной с максимумом очков. Фулхэм терпит первое поражение после возвращения в элиту и опускается на 11 строчку. Арсенал достигает знакового успеха. Другие сезоны АПЛ, когда удавалось стартовать с 4 побед подряд заканчивались золотом и серебром – еще в золотые времена Арсена Венгера.

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