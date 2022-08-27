Александр Зинченко пропустил поединок АПЛ Арсенал – Фулхэм, но это не помешало украинцу стать одним из героев вечера.

"Канониры" вырвали победу на последних минутах. Центральный защитник Габриэл затолкал мяч в ворота Фулхэма после подачи углового. 2:1 – Арсенал сохранил лидерство в Премьер-лиге, не потеряв ни одного очка в четырех турах.

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Праздновать победный гол прибежал Александр Зинченко, пропустивший матч из-за проблем с коленом. Украинец выбежал на поле в черной одежде, напоминающей выездную форму Арсенала. Очевидно, именно поэтому стюард стадиона Эмирейтс чуть не допустила забавную ошибку.

Женщина подбежала к "канонирам", перепутав Зинченко со стрикером (фанат, выбегающий на поле во время игры). Лишь в последний момент она осознала свою ошибку, дав футболистам спокойно отпраздновать забитый гол.

Конечно, возможно, на самом деле все было под контролем, но фанаты уже вынесли свой вердикт. Кадры быстро стали вирусными в соцсетях. Фанаты Арсенала восхищаются Зинченко, который очень быстро стал своим в лондонской команде после перехода из Манчестер Сити.

Украинец уже не в первый раз разрывает соцсети. Сначала он наделал шума в Twitter своей техникой на тренировке, а на прошлой неделе порвал фанатов реакцией на гол Салиба в ворота Борнмута.

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The steward thought Zinchenko was a pitch invader



pic.twitter.com/46Jv9Su9kx — Funny Football Moments (@FunnyFTMoments) August 27, 2022