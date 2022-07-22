Игрок сборной Украины Александр Зинченко записал видеообращение к игрокам и фанатам "горожан" перед переходом в Арсенал.

В соцсетях украинца появилось трогательное прощание с Сити, в котором упоминаются наиболее памятные эпизоды Александра в Манчестере. В скором времени он станет игроком Арсенала.

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"Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным. И вы все сразу поверили в меня. Ну, почти сразу. Мы вместе писали нашу историю, добывали трофеи и становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали легких побед и умели красиво их праздновать.

Вы поддержали меня в самый сложный момент жизни и стали частью моего сердца навсегда. Благодарю всех вас, Манчестер Сити. С любовью, Александр Зинченко. Увидимся", – говорит за кадром универсал.

Напомним, украинец перешел в Сити летом 2016 года, но первый сезон провел в аренде за ПСВ. В составе "горожан" Александр сыграл 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев (в частности, 4 чемпионства АПЛ, а также финал Лиги чемпионов 2020/21).

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