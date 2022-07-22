Гравець збірної України Олександр Зінченко записав відеозвернення до гравців та фанатів "містян" перед переходом в Арсенал.

У соцмережах українця з'явилось зворушливе прощання з Сіті, у якому згадуються найбільш пам'ятні епізоди Олександра в Манчестері. Незабаром він стане гравцем Арсенала.

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"Це була класна подорож. Я приєднався до сім’ї ще зовсім юним. І ви всі одразу повірили в мене. Ну, майже одразу. Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї та ставали сильнішими після поразок. Ми ніколи не шукали легких перемог та вміли красиво їх святкувати.

Ви підтримали мене у найскладніший момент життя та стали частинкою мого серця назавжди. Дякую усім вам, Манчестер Сіті. З любов’ю, Олександр Зінченко. Побачимося", – каже за кадром універсал.

Нагадаємо, українець перейшов у Сіті влітку 2016 року, але перший сезон провів в оренді за ПСВ. У складі "містян" Олександр зіграв 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв (зокрема, 4 чемпіонства АПЛ, а також фінал Ліги чемпіонів 2020/21).

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