Мирон Маркевич уверен, что уход Александра Зинченко из Ман Сити станет для украинца правильным шагом.

– Александр Зинченко в Арсенале. Что вы думаете по этому поводу?

– Один из элитных клубов Англии. Для него это будет вызов – постараться с Арсеналом добиться лучшего результата.

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– Испанский специалист Артета пообещал Зинченко выпускать его в полузащите, а не в обороне, как это делал Гвардиола.

– Да, думаю, что он больше полузащитник.

– Это тоже сыграло свою роль?

– Наверное, да.

– Как вы считаете, Зинченко правильно поступил, сменив Манчестер Сити на Арсенал?

– Дай бог, с ним пробьется в Лигу чемпионов. Могут и за тройку побороться. Тренер хороший, это видно из его работы. Так что ничего плохого не вижу. Напротив, будет для него стимул", – цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, 25-летний Зинченко уже находится в лагере Арсенала. Канониры заплатят Ман Сити 30 млн фунтов, а украинец подпишет контракт на 4 сезона. Все условия трансфера уже согласованы, не хватает лишь официального объявления. Александр перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 2 млн евро и стал 4-кратным чемпионом Англии.

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