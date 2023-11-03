Зинченко стыдно за рэп на российском ТВ: "Это ошибка, которую я совершил в своей жизни"
Защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал свой рэп-клип для программы "КультТура" на российском канале "Матч ТВ".
"Есть ли у меня какие-то скрытые таланты? Хотел бы иметь, но нет. Рэп? Нет, нет, нет, нет, нет. Это то, за что мне действительно стыдно.
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Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно", – поделился Зинченко в комментарии YouTube-каналу АПЛ.
Напомним, что Александр во время своих выступлений за Уфу (февраль 2015-го – июль 2016-го годов) снялся в рэп-клипе на российском телевидении.
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