"Есть ли у меня какие-то скрытые таланты? Хотел бы иметь, но нет. Рэп? Нет, нет, нет, нет, нет. Это то, за что мне действительно стыдно.

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Это ошибка, которую я совершил в своей жизни, и теперь должен идти с ней, брать за это ответственность и принимать этот вызов. Но, к сожалению, мне стыдно", – поделился Зинченко в комментарии YouTube-каналу АПЛ.

Напомним, что Александр во время своих выступлений за Уфу (февраль 2015-го – июль 2016-го годов) снялся в рэп-клипе на российском телевидении.

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