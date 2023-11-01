Война на Ближнем Востоке максимально обострила ситуацию и в футбольной среде.

Накануне немецкий Майнц объявил о том, что возобновляет сотрудничество с хавбеком Анваром Эль-Гази, с которым ранее разорвал контракт из-за поддержки Палестины. Нидерландцу инкриминировали одобрение террористических действий ХАМАСа. Впоследствии Анвар отозвал свой твит, а клуб и футболист провели повторную беседу.

"Футбол 24" вспомнил игроков, которые в течение последних недель выражали поддержку Израилю или Палестине, и едва за это не поплатились.

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