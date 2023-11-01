Микель Артета сильно ротировал состав – в отличие от Дэвида Мойеса

Когда гранды вылетают из кубковых турниров, то сразу раздается отмазка – команда играла резервом, ей не нужен этот турнир. Судя по составу Арсенала, Микель Артета действительно не собирался проходить Вест Хэм "малой кровью". В запасе остались Салиба, Райс, Эдегор, Сака и Мартинелли. Причина такого решения проста и понятна – на выходных у лондонцев стоит выезд в Ньюкасл.

Впрочем, трудно назвать старт лондонцев "левым". Из явных баночников в основу попали только Нельсон и Кивиор. Жоржиньо, Нкетиа, Троссар и Виейра – футболисты основного ростера. С другой стороны, проблема такого лайн-апа не в уровне футболистов, а в сыгранности и готовности выполнять привычные тактические требования.

Возможно, именно поэтому в основу попал Зинченко. Украинец в этой группе футболистов был лучше всего готов к футболу Микеля Артеты. В матче с Вест Хэмом он должен был стать проводником идей коуча.

Дэвид Мойес, в свою очередь, выставил основной состав. Из важных исполнителей в запасе остались только Антонио, Уорд-Проуз и голкипер Ареоля. "Молотобойцы" хотели выиграть, что и неудивительно – они не знали побед в течение четырех матчей, потерпев три подряд поражения.

Арсенал в первом тайме имел проблемы в атаке, но давил с воздуха. Вест Хэм не заслужил свой гол

"Канониры" проиграли первый тайм в довольно комичном стиле. Подопечные Микеля Артеты владели мячом 68% игрового времени, выиграли борьбу (26:20 на земле, 10:6 в воздухе) и нанесли 8 ударов. Вест Хэм не нанес ни одного, но открыл счет на 16-й минуте – это Уайт срезал подачу с углового в собственные ворота. 1:0!

С другой стороны, стоит отметить проблемы с завершающей фазой гостей. Из восьми ударов Арсенала семь прошли из пределов штрафной – впрочем, если сократить поиск до "выстрелов" не со стандартов и не заблокированных, то получим всего один. Суммарно же команда наиграла на 0,49 ожидаемых голов.

И все же, Арсенал должен был забивать. Сказывается работа Николя Жобера, тренера по стандартам. На 24-й минуте Уайт и Нкетиа замыкали подачи с угловых – выстрел Бена парировал Фабиански, а Эдди пробил над перекладиной. На 31-й же Хаверц завершил корнер ударом головой мимо дальней штанги. Кроме того, Кай мог отличиться на старте встречи, замкнув навес Нельсона, но Фабиански перевел мяч над перекладиной.

Единственный момент с игры был организован с помощью Зинченко. Александр заметил щель между защитниками и влетел в пространство на левом краю штрафной. Там он получил заброс и прострелил на Нкетия, а тот пробил с близкого расстояния. Фабиански спас.

Ужасное начало второго тайма. Артета снова удивил своими решениями

В первой 15-минутке Вест Хэм шокировал лондонцев. На первых же секундах хозяева воспользовались тактической уязвимостью соперника на фланге Зинченко. "Канониры" потеряли мяч в атаке, Александр остался далеко на чужой трети, а "молотобойцы" провели контрвыпад.

Догнать Пакету украинец уже не мог, Жоржиньо проиграл ему борьбу, а свой рывок Лукас завершил проникающим пасом на край штрафной. Боуэн оказался прямо перед Рэмсдейлом, нанеся удар. Аарон парировал.

На 50-й минуте фланг Зинченко снова запылал – и здесь уже Александр должен разделить вину. Кудус открылся под диагональ Агерда и шикарно принял мяч, пяткой в касание убрав под себя. Наш земляк просто отлетел с пути вследствие инерции. Мохамед же сразу пробил с левой в дальний нижний угол. Габриэл не успел подстраховать, а мяч еще и прошел между его ног. 2:0!

На 60-й же минуте Вест Хэм устроил разгром – и снова все прошло с левого фланга обороны лондонцев. Цоуфал выполнил подачу, Уайт выбил ее за пределы штрафной, а Боуэн подхватил сферу и выстрелил с отскока. Мяч рикошетом от Кивиора пролетел мимо Рэмсдейла. 3:0!

Зинченко, к счастью, покинул поле за три минуты до разгрома. Вместо него вышел Томиясу. Вместе с ним на поле появился и Райс, который заменил Александра. На 66-й минуте Микель Артета еще и бросил в бой Сака с Мартинелли, а на 80-й минуте спасать пошел Эдегор.

Возникает только один вопрос – зачем были эти замены после 0:3? Разве для тонуса... Но если бы кто-то из лидеров сломался в последние полчаса, то что бы тогда говорил Артета? Как бы там ни было, а в основное время команды уже ничего не создали. Только на 5-й компенсированной Эдегор размочил счет.

В итоге, Вест Хэм шагает в четвертьфинал Кубка лиги.