Зінченку соромно за реп на російському ТБ: "Це помилка, яку я зробив у своєму житті"
Захисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко прокоментував свій реп-кліп для програми "КультТура" на російському каналі "Матч ТВ".
"Чи маю якісь приховані таланти? Хотів би мати, але ні. Реп? Ні, ні, ні, ні, ні. Це щось, за що мені справді соромно.
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Це помилка, яку я зробив у своєму житті, і тепер маю іти з нею, брати за це відповідальність і приймати цей виклик. Але, на жаль, мені соромно", – поділився Зінченко в коментарі YouTube-каналу АПЛ.
Нагадаємо, що Олександр під час своїх виступів за Уфу (лютий 2015-го – липень 2016-го років) знявся у реп-кліпі на російському телебаченні.
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