"Чи маю якісь приховані таланти? Хотів би мати, але ні. Реп? Ні, ні, ні, ні, ні. Це щось, за що мені справді соромно.

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Це помилка, яку я зробив у своєму житті, і тепер маю іти з нею, брати за це відповідальність і приймати цей виклик. Але, на жаль, мені соромно", – поділився Зінченко в коментарі YouTube-каналу АПЛ.

Нагадаємо, що Олександр під час своїх виступів за Уфу (лютий 2015-го – липень 2016-го років) знявся у реп-кліпі на російському телебаченні.

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