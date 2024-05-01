В АПЛ могут внедрить объяснение решений VAR на стадионе во время матча.

Со следующего сезона в АПЛ арбитры могут начать объяснять решения VAR во время игры. Об этом рассказал председатель судей Ховард Уэбб.

Лидер Манчестер Юнайтед намекнул на уход из команды – капитан назвал дату, когда примет решение

"Это действительно нуждается в улучшении, не так ли? Когда вы слышите аудиозапись на подобных шоу, то лучше понимаете, что происходит; все становится очевидным. Мы ищем способы внедрить это на стадионе во время игры.

Одна из вещей, которую вы, возможно, видели на турнирах ФИФА, таких как чемпионат мира по футболу среди женщин, – это объяснения от арбитров, которые появляются на экране. Поэтому мы рассматриваем это, и мы открыты к тому, чтобы использовать этот опыт в АПЛ.

Для судьи было бы действительно полезно иметь возможность поговорить со всеми людьми на стадионе – объяснить логику решения", – цитирует Вебба ESPN.

IFAB, орган, который определяет законы в футболе, начал успешное 12-месячное тестирование на международных турнирах в прошлом году, включая Чемпионат мира по футболу среди женщин, и добавил его в правила игры в ноябре, позволив всем лигам соглашаться и вводить изменения.

"Я не люблю бегать": покер Ливерпулю после бессонницы, кафе в Загребе, поддержка Украины – Марк Видука, которого мы не знаем