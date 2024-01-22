Александр Зинченко, пропустивший последние поединки из-за травмы, вернулся в состав Арсенала. Украинец отыграл весь матч против Кристал Пэлас (5:0) и стал одним из лучших, хоть и не сумел отличиться результативными действиями. Некоторые передачи Зинченко из глубины поля многим напомнили пасы легендарного Андреа Пирло.

А вот у Ильи Забарного все не так хорошо. Защитник сборной Украины традиционно вышел в стартовом составе Борнмута, но матч против Ливерпуля стал для него неудачным. Команда Юргена Клоппа оформила разгром со счетом 4:0, а украинский футболист получил одну из самых низких оценок в поединке.

О выступлениях игроков сборной Украины в 21 туре АПЛ смотрите в очередном выпуске на YouTube-канали "Футбол 24".

Арсенал эффектно разбил Кристал Пэлас – Зинченко выдал роскошный матч, новое супероружие Артеты и травма ключевой звезды