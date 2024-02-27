Защитник Арсенала Александр Зинченко во время благотворительного матча в Counter Strike 2 сообщил, как проходит реабилитация от повреждения.

На твич-канале csgomc_ua прошел благотворительный стрим по CS2, который организовали Александр Зинченко и Габриэл Жезус. Победу одержала команда Зинченко над командой Михаила Лебиги, а Александр во время стрима рассказал о состоянии здоровья.

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"Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому", – сказал Зинченко во время трансляции.

Отметим, что Александр провел 27 матчей в этом сезоне за Арсенал, в которых отметился голом и 2 ассистами.

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