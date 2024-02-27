Жеремі Доку з Манчестер Сіті має найкращий показник просування м'яча (12,4) з усіх гравців у топ-5 чемпіонатах, які відіграли щонайменше 1000 хвилин у сезоні. Навички бельгійця в дриблінгу й швидкості дозволяють йому просувати м'яч завдяки тривалому володінню.

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Згідно з аналізом Marca, який ґрунтується на даних статистичного порталу FB Ref, півзахисник Реала Тоні Кроос – найкращий гравець у топ-5 чемпіонатах, який просуває м'яч за допомогою передач (12,3). Другим у цьому рейтингу є захисник Арсенала Олександр Зінченко (12,2), третє місце у Вермана з ПСВ (12,0). Іспанська преса відзначила, що висока позиція українця є великою несподіванкою.

Нагадаємо, Олександр Зінченко виступає за Арсенал з 2022 року. Загалом захисник відіграв за "канонірів" у 60 матчах, в яких забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

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