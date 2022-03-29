Вест Хэм, очевидно, хочет, чтобы в составе был украинец. Этим летом контракт Андрея Ярмоленко истекает, однако лондонский клуб может пригласить Зинченко, сообщает City Xtra.

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Отмечается, что Дэвид Мойес лично является большим поклонником таланта 25-летнего украинца и его универсализма. Вест Хэм уже предпринимал осторожные попытки переманить Зинченко прошлым летом, но теперь будет действовать более решительно. "Молоты" даже планируют отпустить Артура Масуаку.

В то же время Манчестер Сити не прочь попрощаться с Зинченко. Пеп Гвардиола якобы склонен в очередной раз подыскать нового левого защитника. В то же время, за украинца "горожане" хотели бы получить около 40 миллионов евро.

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