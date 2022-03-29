Вест Хем, вочевидь, хоче, щоб у складі був українець. Цього літа контракт Андрія Ярмоленка завершується, однак лондонський клуб може запросити Зінченка, повідомляє City Xtra.

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Зазначається, що Девід Мойєс особисто є великим прихильником таланту 25-річного українця та його універсалізму. Вест Хем вже робив обережні спроби переманити Зінченка минулого літа, але тепер буде діяти рішучіше. "Молотки" навіть планують відпустити Артура Масуаку.

Водночас Манчестер Сіті не проти попрощатися з Зінченком. Пеп Гвардіола нібито схильний вкотре підшукати нового лівого оборонця. Водночас за українця "містяни" хотіли б отримати близько 40 мільйонів євро.

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