Главный тренер Реала Карло Анчелотти после победы над Сосьедадом в 33-м туре Ла Лиги высказался о кадровой ситуации в команде.

"Я понимаю, что люди думали, что мы пришли развлечься, но игроки ни на миг этого не сделали. Я очень горжусь ими, за их преданность, отношение, желание и энтузиазм продолжать побеждать. Они хотели сохранить хорошую динамику, и я хочу их поблагодарить.

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Перед матчем с Баварией мне нужно оценить состав, потому что Милитао вернулся, снова выходит в стартовом составе спустя 258 дней и показывает очень хорошую игру. У нас есть много вариантов, и я должен оценить их в ближайшие дни.

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Милитао и Куртуа уже доступны. Думаю, Тибо мог бы сыграть против Кадиса, а потом мы оценим каждую игру. Сегодня Милитао показал, что понемногу он возвращается на свой лучший уровень и у него появляется больше возможностей для улучшения", – цитирует Анчелотти AS.

К слову, через три дня Реал в Мюнхене сыграет первый полуфинал Лиги чемпионов. Игра 34-го тура Ла Лиги с Бетисом запланирована на 4 мая, а уже 8 мая Мадрид в ответном матче ЛЧ будет принимать Баварию.

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