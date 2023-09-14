Лидер сборной Украины Александр Зинченко получает признание за свою игру в чемпионате Англии.

Зинченко оказался в символической сборной АПЛ по версии S90. Украинец на левом фланге дополнил защиту из игроков Манчестер Сити: Уокера, Диаша и Гвардиола.

Зинченко занял второе место в рейтинге левых защитников АПЛ – известную фамилию единственного игрока, опередившего украинца

В эту команду попали два партнера Александра – Эдегор и Сака. Алиссон и Салах также разбавили представителей Сити. Холанд, де Брюйне и Родри не могли пролететь мимо звездной одиннадцатки.

Зинченко 4 раза стал чемпионом Англии в составе Ман Сити, а прошлым летом перебрался в Арсенал, с которым тоже боролся за титул. Саша сыграл 106 матчей в АПЛ.