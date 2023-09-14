Зинченко в фантастической компании попал в сборную звезд АПЛ
15:06 - Читати українською
Лидер сборной Украины Александр Зинченко получает признание за свою игру в чемпионате Англии.
Зинченко оказался в символической сборной АПЛ по версии S90. Украинец на левом фланге дополнил защиту из игроков Манчестер Сити: Уокера, Диаша и Гвардиола.
Зинченко занял второе место в рейтинге левых защитников АПЛ – известную фамилию единственного игрока, опередившего украинца
В эту команду попали два партнера Александра – Эдегор и Сака. Алиссон и Салах также разбавили представителей Сити. Холанд, де Брюйне и Родри не могли пролететь мимо звездной одиннадцатки.
Зинченко 4 раза стал чемпионом Англии в составе Ман Сити, а прошлым летом перебрался в Арсенал, с которым тоже боролся за титул. Саша сыграл 106 матчей в АПЛ.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter