После паузы, вызванной матчами сборных, возобновляются топ-чемпионаты, а с ними и подкаст о Фэнтези АПЛ от "Футбол 24". В новом выпуске наши журналисты вспоминают предыдущий тур английского первенства и готовятся к следующему, который стартует уже в субботу.

Среди прочего, ребята раскопали неожиданного форварда на дне турнирной таблицы, а также надеются на феерическую игру от Александра Зинченко. Кроме того, посмотрим на турнирку частной лиги "Футбол 24", где становится все горячее в борьбе за призовую тройку. Об этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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