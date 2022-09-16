Портал Transfermarkt обновил цены на ряд украинских футболистов. В рейтинге самых дорогих игроков сборной – новый лидер.

Трансферная стоимость Александра Зинченко, который летом сменил Манчестер Сити на Арсенал и успешно стартовал в новой команде, выросла на 7 миллионов евро. Универсал "канониров" теперь стоит 32 млн евро – Transfermakt считает 25-летнего Зинченко самым дорогим игроком сборной Украины.

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Александр прервал гегемонию Руслана Малиновского, транферная стоимость которого пока не изменилась. Представитель Аталанты стоит 28 миллионов евро. Третьим среди игроков сборной Украины идет Виктор Цыганков, которого Transfermarkt оценивает в 25 миллионов.

Четвертая позиция у Виталия Миколенко (18 млн евро), а 5-7 позиции делят Илья Забарный, Роман Яремчук и Михаил Мудрик. Последний подорожал сразу на 6 миллионов и подобрался к лидерам.

Самые дорогие игроки сборной Украины по состоянию на 16 сентября 2022 года

1. Александр Зинченко (Арсенал) – 32 миллиона евро

2. Руслан Малиновский (Аталанта) – 28 миллионов евро

3. Виктор Цыганков (Динамо) – 25 миллионов евро

4. Виталий Миколенко (Эвертон) – 18 миллионов евро

5-7. Илья Забарный (Динамо) – 15 миллионов евро

5-7. Михаил Мудрик (Шахтер) – 15 миллионов евро

5-7. Роман Яремчук (Брюгге) – 15 миллионов евро

8. Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 миллионов евро

9. Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 миллионов евро

10-11. Артем Довбик (СК Днепр-1) – 6 миллионов евро

10-11. Тарас Степаненко (Шахтер) – 6 миллионов евро.

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