Поединок между Селтиком и Шахтером оставил открытым вопрос о везении "горняков" в матче Лиги чемпионов, а Михаил Мудрик добавил еще несколько миллионов к своей стоимости.

Во втором туре Лиги чемпионов Шахтер в Варшаве на номинально домашнем поле расписал ничью с Селтиком. Мудрик снова забил, а вот гол Шведа не засчитали.

О послевкусии от игры, в которой, по мнению многих, "горняки" банально "отскочили", говорят Юрий Гаврищак и Тарас Котов, заместитель главного редактора "Футбол 24".