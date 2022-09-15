Селтик – Шахтер: Отскочили? Новый ценник на Мудрика
23:18 - Читати українською
Поединок между Селтиком и Шахтером оставил открытым вопрос о везении "горняков" в матче Лиги чемпионов, а Михаил Мудрик добавил еще несколько миллионов к своей стоимости.
завершено
Артем Бондаренко 11’
11’ Артем Бондаренко
Во втором туре Лиги чемпионов Шахтер в Варшаве на номинально домашнем поле расписал ничью с Селтиком. Мудрик снова забил, а вот гол Шведа не засчитали.
О послевкусии от игры, в которой, по мнению многих, "горняки" банально "отскочили", говорят Юрий Гаврищак и Тарас Котов, заместитель главного редактора "Футбол 24".
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