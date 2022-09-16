Трансферна вартість Олександра Зінченка, який влітку змінив Манчестер Сіті на Арсенал і успішно стартував у новій команді, зросла на 7 мільйонів євро. Універсал "канонірів" тепер коштує 32 млн євро – Transfermakt вважає 25-річного Зінченка найдорожчим гравцем збірної України.

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Олександр перервав гегемонію Руслана Маліновського, транферна вартість якого поки не змінилася. Представник Аталанти коштує 28 мільйонів євро. Третім серед гравців збірної України йде Віктор Циганков, якого Transfermarkt оцінює у 25 мільйонів.

Четверта позиція за Віталієм Миколенком (18 млн євро), а 5-7 позиції ділять Ілля Забарний, Роман Яремчук і Михайло Мудрик. Останній подорожчав одразу на 6 мільйонів та підібрався до лідерів.

Найдорожчі гравці збірної України станом на 16 вересня 2022

1. Олександр Зінченко (Арсенал) – 32 мільйони євро

2. Руслан Маліновський (Аталанта) – 28 мільйонів євро

3. Віктор Циганков (Динамо) – 25 мільйонів євро

4. Віталій Миколенко (Евертон) – 18 мільйонів євро

5-7. Ілля Забарний (Динамо) – 15 мільйонів євро

5-7. Михайло Мудрик (Шахтар) – 15 мільйонів євро

5-7. Роман Яремчук (Брюгге) – 15 мільйонів євро

8. Микола Матвієнко (Шахтар) – 11 мільйонів євро

9. Анатолій Трубін (Шахтар) – 8 мільйонів євро

10-11. Артем Довбик (СК Дніпро-1) – 6 мільйонів євро

10-11. Тарас Степаненко (Шахтар) – 6 мільйонів євро.

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