Самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги остается полузащитник Динамо Виктор Цыганков, сообщает Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 25 млн евро.

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Сразу на 6 млн подорожала звездочка Шахтера – Михаил Мудрик. Теперь полузащитник "горняков", за которым в летнее трансферное окно топ-клубы Европы устроили настоящую охоту, стоит 15 млн. Столько же просят за защитника киевлян Илью Забарного (против 13 млн, которые он стоил раньше).

В топ-5 самых ценных жемчужин чемпионата Украины попали также защитник Шахтера Николай Матвиенко и кипер Динамо Георгий Бущан (плюс 1 млн) и форвард СК Днепр-1 Артем Довбик (также плюс 1 млн).

Самые дорогие футболисты УПЛ по версии Transfermarkt:

1. Виктор Цыганков (Динамо) – 25 млн евро

2. Михаил Мудрик (Шахтер) – 15 млн евро

3. Илья Забарный (Динамо) – 15 млн евро

4. Николай Матвиенко (Шахтер) – 11 млн евро

5-6. Георгий Бущан (Динамо) – 10 млн евро

5-6. Николай Шапаренко (Динамо) – 10 млн евро

7. Лассина Траоре (Шахтер) – 9 млн евро

8. Анатолий Трубин (Шахтер) – 8 млн евро

9. Виталий Буяльский (Динамо) – 7 млн ​​евро

10-11. Артем Довбик (СК Днепр-1) – 6 млн евро

10-11. Тарас Степаненко (Шахтер) – 6 млн евро

Общая тансферная стоимость всех футболистов УПЛ составляет 302,33 миллиона евро. Самым дорогим украинским клубом является Динамо – его человеческие активы оценивают в 109,8 млн. Второе место занимает Шахтер – 80,3 млн. Замыкает тройку СК Днепр-1 – 23,7 млн евро. Значительно отстает за этим показателем Минай (4,5 млн) и Львов (4,1 млн).