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Зинченко стал крестным дочери партнера по сборной Украины

19:20 - Читати українською
Зинченко стал крестным дочери партнера по сборной Украины
Николай Матвиенко и Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Коллеги по сборной Украины – Николай Матвиенко и Александр Зинченко – стали кумовьями.

После поражения Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов от Лиона и вылета из дальнейшего розыгрыша турнира Александр Зинченко получил небольшой отпуск.

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Вместе со своей невестой Владой Седан наш легионер вернулся на родину, чтобы выполнить важную миссию – стать крестным отцом дочери защитника Шахтера и партнера по сборной Украины Николая Матвиенко. Фотографию с этого события Александр выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

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