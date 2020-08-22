Наполи начал переговоры с Шахтером по Матвиенко – новичок АПЛ также претендует на защитника, – журналист

Наполи уже ведет переговоры с "горняками" по 24-летнему защитнику, утверждает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Супряга попал в сферу интересов Наполи

Итальянский клуб в летнее трансферное окно собирается приобрести двух защитников, и один из приоритетных вариантов именно Матвиенко. Наполи привлекает возраст украинца и его способность сыграть на двух позициях – в центре и на левом фланге обороны. Конкуренцию "партенопейцам" может составить Лидс, который недавно поднялся в английскую Премьер-лигу.

По данным Transfermarkt, контракт Матвиенко с Шахтером действует до лета 2021, а текущая цена составляет 4 млн евро. Зимой игрока сборной Украины связывали с лондонским Арсеналом, однако "канониры" так и не смогли договориться с руководством донецкого клуба.

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