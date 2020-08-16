Гвардиола снова опозорился в Лиге чемпионов, вылетев от Лиона – Зинченко наблюдал за фиаско Ман Сити со стороны

Манчестер Сити подходил к поединку против Лиона без кадровых потерь, если не вспоминать о травме Серхио Агуэро. Пеп Гвардиола отправил в запас Бернарду и Давида Силву, усадил на банку Фодена, а вместо Зинченко на левый фланг отправил Канселу – Александр весь матч провёл на скамейке. Изюминкой стала схема "горожан" в три защитника. Руди Гарсия, в свою очередь, выставил тот же состав, что и на матч против Ювентуса.

Манкунианцы неплохо стартовали, сразу же захватив контроль над мячом. Уже на 3-й минуте они едва не открыли счёт – это Стерлинг получил разрезной пас от Канселу и с левого края штрафной отдавал на пустые ворота, но один из защитников успел выбить мяч. Впрочем, Лион не собирался выступать в роли наблюдателя: на 5-й минуте одну из подач Уокер сбросил в собственные ворота, а на 9-й Марсал мощно пробил с левого угла штрафной – в обоих случаях "горожан" выручил Эдерсон. К 20-й французы провели ещё несколько перспективных контратак без острого завершения, а вот у британцев ничего, кроме неудачных кроссов, не возникало.

На 21-й в штрафную с правого фланга врывался Ауар, который выкатил неожиданный пас в спины защитникам, но он ушёл слишком далеко – Марсело пробивал в падении с дальней дистанции, но это было слишком слабо. "Горожане" огрызнулись передачей в свободную зону на ход Стерлингу, однако Денайер сделал рывок и успел отобрать мяч. В конце концов, качели на поле завершились неожиданным взятием ворот Манчестер Сити: Токо-Екамби на 24-й минуте получил заброс из глубины и вылетал на свидание с Эдерсоном, голкипер выдернулся, но Гарсия выбил мяч из-под ног Карла – впрочем, на подборе оказался Корне, который метров с 25-ти закрутил мяч в пустые ворота. 0:1! В этом моменте было подозрение на офсайд, но гол засчитали.

Подопечные Гвардиолы проснулись, перехватив инициативу и загнав Лион на его половину поля. В последней трети первого тайма "горожане" начали серьезно обострять: на 31-й минуте Лопеш лишь со второй попытки накрыл опасный прострел Стерлинга, на 39-й де Брюйне со стандарта закрутил мяч под перекладину (Лопеш выбил кулаками), а на 42 -й Стерлинг, переиграв защитника на правом фланге, выкатил пас под удар Родри метров с 11-ти – Лопеш поймал мяч! Уже в компенсированное время Рахим мог и сам забивать, однако и его удар с правого угла вратарской Лопеш отбил. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "ткачей".

Второй тайм начался в том же ключе, но без моментов. Манчестер Сити кружил вокруг штрафной Лиона, загружал туда кроссы, зарабатывал стандарты и исполнял передачи пятками у ворот, но оборона французов держалась довольно убедительно. На 58-й минуте Пеп снял с игры Фернандиньо и бросил в бой Мареза, а "горожане" постепенно начали пугать соперника. Так, на 60-й и 66-й минутах со стандартов метров с 22-х пробивал де Брюйне – первый выстрел парировал Лопеш, а второй пролетел над воротами. Лион между этими моментами огрызнулся дальним и плотным ударом Марсала, но в целом команда садилась всё ниже и ниже. У конце концов, на 70-й минуте Манчестер Сити дожал: Канселу запустил по левому флангу Стерлинга, а тот убрал Денайера и выкатил передачу на линию штрафной под удар де Брюйне – Кевин пробил точно в правый угол. 1:1!

Впрочем, "горожане" уже на 71-й минуте могли пропустить в результате лонгбола на ход Корне – Максвел ворвался на левый край штрафной и упал в борьбе с Уокером, требуя пенальти, однако арбитр Дани Маккели приказал играть дальше. Манчестер Сити мог наказать за расточительность на 73-й, однако выстрел Жезуса с левого края штрафной под ближнюю штангу вытащил Лопеш. Ещё через четыре минуты Стерлинг повозился с мячом и подал на дальнюю штангу, но Жезус с правой с шести метров не попал по воротам!

Руди Гарсия, тем временем, снял Депая и Дюбуа, бросив в бой Тете и Дембеле. И угадал! На 78-й минуте Ляпорт ошибся при передаче, после чего Ауар получил мяч и исполнил разрезную передачу на Токо-Екамби – Карл находился в офсайде, но пропустил мяч на Дембеле. Мусса же вырвался один на один с Эдерсоном и переиграл его – 1:2! Чистый гол. Гвардиола сразу бросил в бой Давида Силву, а Стерлинг на 86-й минуте мог сравнять счёт с паса Жезуса на пустые ворота. Быть бы голу, если бы Рахим с шести метров не направил мяч в небо. Наказание было мгновенным: на 87-й Ауар пробил с линии штрафной, Эдерсон парировал перед собой, а Дембеле сыграл на добивании – 1:3. Манчестер Сити капитулировал.

Таким образом, Лион стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов 2019/20. Теперь подопечных Руди Гарсии ожидает матч против Баварии – его проведут 19 августа на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Пеп Гвардиола, в свою очередь, не достигает 1/2 финала турнира уже в четвёртом розыгрыше подряд.

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