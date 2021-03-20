Манчестер Сити мог проиграть первый тайм четвертьфинального матча Кубка Англии против Эвертона, если бы не надежная игра Александра Зинченко.

"Ириски" имели идеальный шанс открыть счет на 44 минуте поединка.

Манчестер Сити нашел нового конкурента для Зинченко

После подачи углового центрбек Йерри Мина головой пробил в дальний угол, но там уже караулил Зинченко. Украинец вынес мяч с линии ворот и уберег нули на табло до перерыва. Момент оценил даже официальный Twitter Кубка Англии: "Александр Зинченко показывает, почему вы ставите игрока на линии во время угловых".

Добавим, что в предыдущих двух матчах игрок сборной Украины оставался на скамейке запасных, но на этот раз вернулся в старт Манчестер Сити.

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