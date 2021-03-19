Баварія, Реал і Барселона в ролі екзаменаторів справжніх тренерських команд, нова дуель Анчелотті та Гвардіоли, випробування Артетою для Вест Хема, візит Манчестер Юнайтед у лігво "лисиць" і Римська битва за майбутнє в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Баварія – Штутгарт

20 березня, 16:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Баварія проекзаменує колектив чергового перспективного фахівця із Бундесліги. Пеллегріно Матараццо, надихнувшись співпрацею із Нагельсманном, розпочав самостійний тренерський шлях у грудні 2019-го та відразу вивів швабів до еліти. Тут Штутгарт не загубився і замість боротьби за виживання іде поруч із зоною єврокубків. Команда Матараццо має 5-матчеву серію без поразок, під час якої відібрала очки в потужного Франкфурта та знищила Шальке. Натомість мюнхенці відновили 4-очковий гандикап нагорі таблиці перед РБ Лейпциг і спокійно оформили вихід до чвертьфіналу ЛЧ. Перед очним протистоянням із "биками" 3 квітня Баварії не варто втрачати очки. Нехай проти Штутгарта й буде важко.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

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Сельта – Реал

20 березня, 17:15. Віго, Балаїдос

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Сельта – чергова цікава тренерська команда з іспанської провінції. Галісійці провалили старт сезону й після звільнення Оскара Гарсії у листопаді пішли на неочевидний крок, призначивши ентренадором Едуардо Коудета. Він ніколи не тренував у Європі, але в 44 зробив Расінг чемпіоном Аргентини. Гра "кельтів" заграла яскравими барвами, Сельта додала в позитивних емоціях і в атакувальній грі та піднялася у верхню частину таблиці. У січні команда Коудета зіграла з Реалом у відкритий футбол і цілком могла забивати мадридцям, але була покарана за марнотратсво й програла. "Вершкові" цьогоріч часто здобувають перемоги в стилі "клас б'є порядок" (з тією ж Аталантою), але колись це везіння може й завершитися.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Евертон – Манчестер Сіті

20 березня, 19:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Нова сторінка в елітному протистоянні Анчелотті та Гвардіоли. Попри перебування у топі впродовж тривалого часу, наразі фахівці зустрічалися один з одним лише 4 рази (і мають по 2 перемоги). Найепічніша дуель італійця та іспанця трапилася у квітні 2014-го, коли Реал Анчелотті знищив Баварію Гвардіоли (4:0) в 1/4 фіналу ЛЧ. Нині сподіватися на подібний підсумок наївно. Евертон, звісно ж, поступається за рівнем гри Манчестер Сіті, але здатен дати бій "містянам". Тим більше, в Кубку Англії з його специфічною логікою. Посеред тижня Сіті ще раз обіграв Борусію М і в доброму гуморі поїде на Гудісон. Враховуючи кадрові проблеми "ірисок" (травми двох голкіперів і хавбеків Дукуре та Хамеса) та ротацію імені Пепа, манкуніанці виглядають безумовним фаворитом протистояння. Але ліміт сенсацій найстаріший клубний турнір цьогоріч ще не вичерпав.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Вест Хем – Арсенал

21 березня, 17:00. Лондон, Лондон Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Навіть скорочена програма Прем'єр-ліги рідко минає без лондонського дербі. Цього разу на столичному Олімпійському зійдуться все ще претенденти на єврокубки – Вест Хем і Арсенал. "Молотки" перевершили сподівання експертів та фанатів і за 10 турів до фінішу першості перебувають поруч із топ-4. Враження від справді успішного сезону команда Мойєса трохи зіпсувала впродовж останніх трьох тижнів, зазнавши двох поразок. Найдошкульнішим є не сам факт невдач із манчестерськими грандами, а фактична безвольність у ці 180 хвилин. Якщо ВХЮ хоче втриматися бодай у чільній шістці, то з Арсеналом треба грати на перемогу. "Каноніри" мають свої проблеми, чергуючи позитивні результати з невиразними іграми і несподіваними поразками та нічиїми на (ті ж Олімпіакос, Бернлі). Протистояння із "молотками" – останній шанс підопічних Артети застрибнути до відбулого вагону потяга "Ліга чемпіонів". Нічия чи поразка Вест Хема стане гірким вироком виступу "канонірів" в АПЛ 2020/21.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Лестер – Манчестер Юнайтед

21 березня, 19:00. Лестер, Кінг Пауер

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Претенденти на друге місце в Прем'єр-лізі зійдуться в чвертьфіналі Кубка Англії. Остання зустріч команд на Кінг Пауер сталася на Boxing Day і подарувала вогняну битву, що завершилася внічию 2:2. Із того часу Лестер і МЮ солідно відстали від Ман Сіті в чемпіонаті, а "лисиці" ще й несподівано вилетіли з Ліги Європи від празької Славії. Роджерс ще й почав втрачати через травми гравців основи – Джастіна, Меддісона, Барнса, а приціл бомбардира Варді збився. Зате роззабивався Іхеаначо, манера гри якого ризикує стати проблемою для важких центрбеків Юнайтед. "Червоні дияволи", однак, виглядають фаворитом битви. На користь Сульшера та компанії майже 2-місячна серія без поразок і звитяги над Ман Сіті та Міланом. Та й з підміною зірковим виконавцям норвезькому фахівцю більше пощастило.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Рома – Наполі

21 березня, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Чергову битву за Європу прийме римський Олімпіко. Ще місяць тому Рома доволі впевнено почувалася у топ-4 Серії А, а Наполі під керівництвом Гаттузо не критикував лише лінивий. Із того часу "вовки" неймовірно впевнено пройшли два раунди Ліги Європи, але в чемпіонаті опустилися на 6-те місце відразу за... Наполі. Зайвої олії у вогонь протистояння підлили неаполітанці, домовившись із Ювентусом про чергове перенесення очного матчу. Тепер Рома гратиме за дві доби після перельоту з України, а Наполі – через тиждень після поєдинку з Міланом. Щоправда, і римляни, і "партенопейці" точно не є фаворитами в боротьбі за зону ЛЧ. Ця обставина здатна зробити недільний вечір для обох колективів або фундаментом для турнірного дива на фініші першості, або початком кінця мрій про груповий етап Кубка чемпіонів восени.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал Сосьєдад – Барселона

21 березня, 22:00. Сан-Себастьян, Аноета

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: До Країни Басків завітає головний клуб іншої бунтівної іспанської автономії – Каталонії. Барселона не програє у Прімері з 5 грудня, набрала впевненої ходи й вже змушує нервово оглядатися назад Атлетіко. Мадридці все ще в лідерах першості, але їхня перевага над "блаугранас" нині становить усього 4 очки. Та ще й волею календаря на грандів чекає очне протистояння на Камп Ноу на початку травня. До цього моменту Барсі неймовірно важливо брати своє. Сосьєдад – серйозний виклик для команди Кумана, але цілком здоланний. Каталонці вже двічі били "біло-блакитних", але назвати ті дуелі легкими прогулянками язик не повернеться. Більше того, в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії дотиснути Реал Сосьєдад "блаугранас" змогли лише в серії пенальті. Та дошкульна поразка стане неабияким подразником для сан-себастьянців. Отже, безкомпромісна битва на Аноеті гарантована.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Король повертається: історичний гранд забивав 100 м'ячів за сезон, упав, але вперше за 48 років зіграє в еліті