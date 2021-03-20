Манчестер Сити хочет подписать левого защитника в летнее трансферное окно и обратил свое внимание на фулбека лиссабонского Спортинга Нуно Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ярмоленко вернулся на поле после длительного отсутствия

Впрочем, "горожане" столкнулись с серьезной проблемой – клаусула португальца составляет 70 млн евро. Манчестер Сити не готов платить такую сумму. Отмечается, что кроме вице-чемпионов Англии, на Мендеша охотится целый ряд клубов.

К слову, 18-летний защитник провел 25 поединков в составе лиссабонского Спортинга в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 результативные передачи.

Золоті 90-ті: Лужний наводить жах, Гаскойн споїв збірну, хлопець із Черкащини в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"