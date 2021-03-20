Манчестер Сіті міг програти перший тайм чвертьфінального матчу Кубка Англії проти Евертона, якби не надійна гра Олександра Зінченка.

"Іриски" мали ідеальний шанс відкрити рахунок на 44 хвилині поєдинку.

Манчестер Сіті знайшов нового конкурента для Зінченка

Після подачі кутового центрбек Єррі Міна головою пробив у дальній кут, але там вже чатував Зінченко. Українець виніс м'яч з лінії воріт і вберіг нулі на табло до перерви. Момент оцінив навіть офіційний Twitter Кубка Англії: "Олександр Зінченко показує, чому ви ставите гравця на лінії під час кутових".

Додамо, що в попередніх двох матчах гравець збірної України залишався на лаві запасних, але цього разу повернувся до старту Манчестер Сіті.

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